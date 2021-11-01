Три человека упали в яму с кипятком в школе в Новосибирске

В одной из школ Новосибирска три человека упали в яму, наполненную кипятком. Следователи начали проверку случившегося после обнаружения публикации об этом в СМИ, написал ТАСС.

В подвале лицея № 12 провалился пол, в яму упали трое мужчин, которые в этот момент проверяли теплосети, рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». Всех пострадавших госпитализировали.

Об их состоянии доложила главный врач скорой помощи региона Ирина Большакова. Она сообщила, что рабочих положили в ожоговое отделение. Уже установлено, что травмы получены именно из-за падения в кипяток. При этом в региональном Минздраве добавили, что все трое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку соблюдения техники безопасности при проведении таких работ, а также исполнения законодательства в области охраны труда и ЖКХ.

Ранее, 13 октября, в яму с кипятком в Новосибирске упали припаркованные автомобили. Тогда под ними провалился асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой.