После массовой драки на Бауманской улице в Москве возбудили дело

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки на Бауманской улице в Москве. После побоища полиция задержала почти 50 человек.

О возбуждении дела заявили в пресс-службе регионального главка МВД, сообщил «Интерфакс».

Драка на Бауманской улице произошла 27 августа. В потасовке участвовали две группы людей, которые сбежали до прибытия правоохранителей, но 49 предполагаемых участников были оперативно задержаны и доставлены в отдел для разбирательств.

После проверки 15 человек получили административные протоколы за мелкое хулиганство. С остальными провели профилактическую беседу. Помимо этого, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГУ МВД провести проверку по факту массовой драки.

По данным следователей, массовую драку устроили не менее 10 человек — выходцев из стран Средней Азии.

На фоне участившихся драк с участием мигрантов мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за нарушающими порядок иностранцами будет усилен.