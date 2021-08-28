Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Стрижову А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Не менее 10 человек — выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку накануне в центре Москвы, на Бауманской улице.

Полицейские узнали от очевидца, что между группой людей произошел конфликт, переросший в драку. Но к моменту прибытия стражей порядка участники стычки скрылись с места. Позже для проверки на причастность к потасовке в отдел полиции доставили 49 человек. Административные протоколы завели на 15 человек.