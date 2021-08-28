Контроль за мигрантами усилят в Москве после массовых драк

Контроль за наущающими порядок мигрантами в Москве будет усилен. Такое обещание дал мэр города Сергей Собянин.

После массовых драк мигрантов московская полиция провела серию рейдов. Было возбуждено 800 уголовных дел, из города и страны депортировали около 200 иностранцев. При этом 17,5 тысячи теперь запрещен въезд в Россию.

«В последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды», — рассказал градоначальник в своем личном блоге.

Собянин отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства приезжают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведут себя законопослушно. Мэр добавил, что Москва — город гостеприимный, а в гостях нужно вести себя подобающим образом.

Накануне поножовщиной закончился конфликт между иностранными гражданами, который произошел на территории промзоны на востоке Москвы. Ссора между мигрантами случилась на бытовой почве. Трем участникам конфликта потребовалась помощь медиков. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.