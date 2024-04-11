Криминал 11 апреля 2024, 20:25 Ущерб по делу блогера Портнягина полностью возместили СК: по делу блогера Портнягина и его жены полностью возместили ущерб Freepik

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В Московской области в рамках расследования дела в отношении блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина и его супруги полностью возместили ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Портнягина и его супругу заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов оперативно добились полного возмещения ущерба.

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По предварительной версии, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллиона рублей. В дальнейшем они перевели более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность в размере 64 миллиона рублей.

Арбитражный суд Московской области назначил рассмотрение дела Дмитрия Портнягина об уклонении от уплаты налогов на 6 мая. Сам блогер заявил, что, не будет ждать судебного решения и оплатит всю сумму штрафов и пеней.