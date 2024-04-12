Происшествия 12 апреля 2024, 16:52 Блогера Портнягина задержали в Ростовской области Mash: блогера Портнягина задержали в Ростовской области по налоговому делу РИА «Новости»

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Бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина, известного под псевдонимом Трансформатор, задержали в Ростовской области. В ближайшее время его привезут в Москву, сообщил Telegram-канал Mash.

Вчера, 11 апреля, в помещениях «Клуба 500» и банного комплекса Siberia, принадлежащих предпринимателю, прошли обыски. Также следователи задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину и доставили на допрос. Ее отпустили спустя 12 часов.

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Блогер и его супруга стали подозреваемыми в уголовном деле по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Mash со ссылкой на следствие уточняет, что Портнягин возместил около 187 миллионов рублей в государственную казну.

Бизнесмену может грозить до 10 лет колонии. Он заявил, что, не дожидаясь решения суда, оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей. В СК уточнили, что им удалось добиться полного возмещения ущерба.