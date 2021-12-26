Полиция задержала угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» мужчину

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего похожим на гранату предметом в столичном ТЦ «Метрополис». Теперь злоумышленнику придется ответить на вопросы полицейских.

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы московского ГУ МВД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося в ТЦ.

Вечером 26 декабря один из посетителей торгового центра попытался украсть товар в одном из магазинов. Мужчину остановили охранники и отвели в подсобное помещение. Там злоумышленник отказался платить и стал угрожать похожим на гранату предметом. После этого мужчина скрылся.

Как сообщал источник «360», всех посетителей ТЦ «Метрополис» попросили срочно покинуть здание. Многие сотрудники магазинов выбежали на улицу без верхней одежды. Через какое-то время посетителям и работникам торгового центра разрешили вернуться в здание.