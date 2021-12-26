Эвакуация началась в ТЦ «Метрополис»

Посетителей ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве попросили срочно покинуть здание и выйти на улицу. Как сообщил источник «360», поступило сообщение о стрельбе на территории торгового центра.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в одном из магазинов мужчина украл товар. Когда его поймали охранники, он начал кричать о бомбе.

Информацию о возможной бомбе подтвердили сотрудницы магазина «Золотое яблоко». Видео с их комментарием опубликовала в своем Telegram-канале журналиста Лиза Лазерсон. Н

На опубликованных кадрах видно, что сотрудницы магазина не успели даже одеться перед выходом на улицу. На улицу из здания быстро выходят посетители.



По данным источника «360» устроивший панику мужчина успел скрыться. Сейчас посетителей торгового центра «Метрополис» начали запускать обратно. Полиция отправилась на поиски злоумышленника.