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    26 декабря 2021, 21:54

    Появились подробности происшествия в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе

    ГУ МВД по Москве: полиция разыскивает мужчину, который пытался украсть товар в ТЦ «Метрополис»

    Валерия Шафирко

    Мужчину, который пытался украсть товар в московском торговом центре сейчас разыскивает полиция. Он был задержан охраной ТЦ, после чего показал им похожий на гранату предмет и скрылся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

    «В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе.

    Пострадавших в результате происшествия нет, сейчас полицейские ищут злоумышленника.

    Источник «360» ранее сообщал, что все произошло в торговом центре «Метрополис». Посетителей попросили срочно покинуть здание и выйти на улицу, сотрудницы магазина не успели даже надеть верхнюю одежду. Сейчас людей уже начали запускать обратно.