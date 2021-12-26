Появились подробности происшествия в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе

Мужчину, который пытался украсть товар в московском торговом центре сейчас разыскивает полиция. Он был задержан охраной ТЦ, после чего показал им похожий на гранату предмет и скрылся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

«В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших в результате происшествия нет, сейчас полицейские ищут злоумышленника.

Источник «360» ранее сообщал, что все произошло в торговом центре «Метрополис». Посетителей попросили срочно покинуть здание и выйти на улицу, сотрудницы магазина не успели даже надеть верхнюю одежду. Сейчас людей уже начали запускать обратно.