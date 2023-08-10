Эксклюзив 10 августа 2023, 14:02 Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с подменой голоса и номера Аналитик Ульянов: мошенничество с подменой голоса и номера телефона сложно реализовать Unsplash

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Защититься от мошенничества с подменой голоса и номера телефона помогут стандартные меры. Об этом рассказал «360» руководитель аналитического центра компании Zecurion, специализирующейся на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, Владимир Ульянов.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники подделывают голос с помощью технологии дипфейка и одновременно подменяют номер. Жертва думает, что ей звонит близкий человек, и переводит деньги.

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По словам Ульянова, существует скорее теоретическая возможность реализации такой схемы.

«Если говорить про практическое использование, то тут очень сложно будет реализовать схему», — отметил аналитик.

Специалист пояснил, что мошенники могут использовать элементы этой схемы по отдельности — например, только дипфейки. Подмена номера тоже возможна в теории, но применить ее на деле трудно.

«Сейчас все крупные операторы связи подключены к системе, которая предупреждает такие вещи, и поэтому подменять номер проблематично. Это не исключено вовсе, но в целом количество атак, которые связаны с подменой номеров, существенно снизилось благодаря подключению к этой системе. Хотя теоретически существует такая возможность, на практике это будет проблематично», — указал собеседник «360».

Запутанная схема

По мнению специалиста, схема с подменой голоса и номера не может получить широкое распространение. Чтобы создать голос кого-то из близких жертвы, нужно понять, что это за человек, кто его родственники, созвониться с одним из близких и записать образец его голоса, чтобы потом можно было создавать дипфейки, перечислил Ульянов.

В принципе, такая очень нетривиальная схема и довольно запутанная. Потребует серьезных ресурсов от тех злоумышленников, которые попробуют такую схему провернуть. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion

Производить такие манипуляции довольно дорого, добавил специалист. Однако если провернуть такую схему, конвертация будет выше, чем при других методах.

Как защититься

Что касается мер защиты, то они не изменились со времен, когда мошенники присылали СМС-сообщения с текстом: «Мама, я попал в беду, пришли мне денег на телефон», отметил Ульянов.

«Просто нужно связаться с человеком каким-то своим способом, но прежде всего — исходящий телефонный звонок. Желательно, если есть какой-то дополнительный канал связи, чтобы убедиться, что ты действительно разговариваешь со своим близким», — обратил внимание аналитик.

Специалист подчеркнул, что вероятность подмены при исходящем звонке ничтожно мала, поэтому шансы попасть на злоумышленника в таком случае практически исключены.