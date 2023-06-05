Криминал 05 июня 2023, 13:29 Полицейские задержали 5 подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины МВД сообщило о задержании 5 подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали пять жителей московского региона. Их заподозрили в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Задержаны пять жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров», — рассказала Волк.

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По предварительным данным, мошенники следовали указаниям своих работодателей из-за границы и приобретали GSM-шлюзы, затем активизировали сим-карты операторов сотовой связи. Таким образом получалось менять телефонный номер звонившего из-за рубежа злоумышленника на российский и оставаться анонимными. Если одну сим-карту блокировали, то ее меняли на другую.

Злоумышленники звонили своим жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов или банков. По словам Волк, они убеждали россиян в том, что с их карт пытаются украсть деньги.

«А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников», — добавила она.

Полиция установила места, где хранили оборудование для удаленного использования абонентских номеров. Обыски прошли в четырех квартирах в Москве, Красногорске и Дмитрове. Стражи порядка нашли и забрали свыше 10 тысяч сим-карт разных операторов сотовой связи, компьютерную технику, GSM-шлюзы и другое оборудование.

Задержанным предъявили обвинения в преступлениях по статье УК РФ «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».