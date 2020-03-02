Полиция Приморья завела дело на вора в законе Джеко Тбилисского

Весь криминальный мир Приморского края подчинялся вору в законе Джеко Тбилисскому. Местные полицейские завели на него дело, теперь авторитета ждет задержание.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, криминальный лидер попал под статью о «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Следователи выяснили, что с 2014 года Тбилисский заставлял людей подчиняться своим указаниям. Это касалось тех, у кого был более низкий статус в преступном мире. Принуждение основывалось на негласных правилах и нормах поведения.

Тбилисский контролировал криминальный мир в Приморье, находясь за границей. Он связывался с преступниками по телефону и общался лично. Полицейские предварительно установили личности тех, кто знал о деятельности вора в законе и контролировали преступную среду по его указаниям. Правоохранители допросили людей и сейчас занимаются вопросом задержания Тбилисского.

Ранее лидер криминального мира сидел в колонии в Магаданской области. Срок он получил за оборот наркотиков. В 2013 году его выдворили из России за нарушение режима в колонии и попыток дестабилизировать обстановку.