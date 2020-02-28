Назван регион России, где продали больше всего легального алкоголя

В 2019 году больше всего алкоголя продали в Сахалинской области. На душу населения в регионе пришлось 11 литров спирта. Ненамного отстали Магаданская область и Удмуртия.

Рейтинг по легальным продажам спиртного составили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Результаты исследования опубликовал сайт RT.

Сахалин стали лидером списка по легальным продажам алкоголя. В Республике Коми, которая заняла второе место, на человека в 2019 году пришлось 10,6 литра спирта. А в Удмуртии — 9,9 литра.

Достаточно много продали легального спиртного в Московской области — 9,7 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

Самый низкий показатель — у Чечни. Там на человека в 2019 году приходилось всего 0,09 литра спирта. В Ингушетии показатель остановился на отметке в 0,1 литра, а в Северной Осетии — на 0,5 литра.

Немногим больше, выяснили в ЦИФРРА, пьют в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В этих регионах на душу населения оказалось по 0,7 и 0,8 литра соответственно.

Директор Центра Вадим Дробиз уточнил, что для расчета специалисты использовали сведения о легальных розничных продажах алкоголя. Данные брали из ЕГАИС, сопоставляя их с численностью постоянного населения в регионах РФ.

В Росалкогольрегулировании заметили, что в ЕГАИС содержатся сведения о розничной продаже алкоголя крепостью выше 9%, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В ЦИФРРА добавили, что для того или иного региона рейтинг может быть достаточно условным. «У нас значительная часть населения сегодня (в основном мужчины) трудится вахтовым методом в других регионах, а делим мы на постоянное население», — пояснил Вадим Дробиз.

Он подчеркнул, что большое число легальных продаж спиртного не делает регион более «алкогольным». Полученные данные означают, что люди в нем живут лучше и между нелегальным и легальным продуктом выбирают последний.

В правительстве выступили за уничтожение контрафактного алкоголя. На его хранение уходит слишком много денег, а бутылки «мертвым грузом» лежат на складах.