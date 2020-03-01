Дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие

Полицейские приехали в дом 23-летней Микаэлы в 6:30 утра (15:30 мск) в субботу. Ее задержали в городе Нэшвилл, штат Теннеси. 47-летний жених девушки Чак Панков подтвердил это, заявив, что инцидент был недоразумением, и никто не пострадал.

Дочь Спилберга задержали на 12 часов. По словам Панкова, она в порядке.

Неделю назад Микаэла Спилберг объявила о начале карьеры в порно. В роликах для взрослых она решила сниматься в жанре соло, чтобы не разрушать отношения с Панковым.

Микаэла — приемная дочь Спилберга. Режиссер удочерил девочку вместе со своей второй супругой.

Стивен Спилберг известен по фильмам «Челюсти», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Парк юрского периода», а также по серии картин об Индиане Джонсе. С первой женой актрисой Эми Ирвинг режиссер развелся в конце 1980-х. С 1991 года он живет в браке с актрисой Кейт Кэпшоу. У пары трое своих и столько же приемных детей. Также у режиссера есть сын от первой супруги.