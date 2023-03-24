Эксклюзив 24 марта 2023, 23:38 Полиция прибыла на место обнаружения трупов в квартире в Москве — видео Видео «360»: на место обнаружения трупов в квартире на севере Москвы прибыли полицейские

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Полицейские прибыли в дом на севере Москвы, где в одной из квартир обнаружили тела двух человек. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Правоохранители приехали к дому 5 корпус 1 на Беломорской улице на двух служебных автомобилях. Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Ранее стало известно, что арендатор квартиры на севере Москвы в течение суток не отвечал на телефонные звонки собственницы. Та предположила, что в ее жилище что-то случилось и отправилась по указанному адресу. Дверь никто не открыл, поэтому пришлось ее демонтировать. Внутри помещения оказались два трупа.

В начале января в одной из квартир в Кашире обнаружили фрагменты тела мужчины и еще одного погибшего. По предварительной информации, местный житель убил своего товарища и расчленил его, а после покончил с собой. По словам его дочери, у него были проблемы с алкоголем, из-за чего он часто становился агрессивным. Она добавила, что мужчина в состоянии опьянения легко мог поднять руку на человека.