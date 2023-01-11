Эксклюзив 11 января 2023, 22:37 «Становился агрессивным». Дочь подозреваемого в расчленении мужчины охарактеризовала отца Следователи нашли мертвым подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Кашире РИА «Новости»

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По факту убийства мужчины в Кашире возбудили уголовное дело. Однако возможный убийца покончил с собой. Им оказался 57-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина страдал алкоголизмом. Об этом «360» рассказала дочь подозреваемого.

«Дело в том, что я с детства не общалась с отцом. Мама забрала меня и ушла от него из-за проблем с алкоголем. В таком состоянии он мог легко поднять руку на человека, становился агрессивным», — рассказала собеседница.

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При всем при этом женщина призналась, что не ожидала такого исхода.

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«Честно? Я понимала, что отец может быть опасен, возможно следовало ожидать и убийства, но расчленение и самоубийство — это уже край. Поэтому эта новость застала меня врасплох, я не ожидала», — сказала она.

Речь идет о происшествии в Кашире. 10 января на участке обнаружили фрагменты тела мужчины. Остальные части тела обнаружили в квартире одного из домов. Там же находился труп другого мужчины, которого заподозрили в убийстве и расчленении друга.

«Следователями осмотрено место происшествия, в ходе которого изъяты предметы имеющие значение для следствия, в том числе нож-тесак, а также предметы с пятнами бурого цвета. Назначено проведение молекулярно-генетической, биологической, криминалистической экспертиз», — следует из сообщения главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве сообщили, что причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела.