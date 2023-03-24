Эксклюзив 24 марта 2023, 22:22 Тела двух человек обнаружили в квартире на севере Москвы — источник Источник «360»: в квартире на Беломорской улице в Москве обнаружили два трупа Pixabay

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Вечером 24 марта в квартире на Беломорской улице в Москве обнаружили тела двух человек, сообщил источник «360». По его информации, двери в помещение вскрыли после того, как арендатор в течение суток не отвечал на звонки собственника.

Недавно жительница Москвы сдала в аренду свою квартиру, расположенную в доме 5 корпус 1 на Беломорской улице. В какой-то момент квартиранты перестали выходить на связь. Они не отвечали на звонки и сообщения женщины сутки, после чего она решила, что у нее дома могло что-то случиться.

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В спешке хозяйка приехала по указанному адресу. Несмотря на звонки и стук, ей никто не открыл — дверь была заперта изнутри. По данным источника, посовещавшись, собственница решила вскрывать квартиру. Когда она вошла внутрь, была шокирована — в квартире были тела двух человек. Что стало причиной их смерти — пока неизвестно. В деле будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее в своей квартире мертвой обнаружили 85-летнюю жительницу Екатеринбурга. Знакомые рассказали, что она не выходила на связь несколько дней. У пенсионерки не было родственников, она жила с 12 кошками.