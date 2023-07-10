Эксклюзив 10 июля 2023, 06:54 Полицейских приговорили к условным срокам за халатность по делу об убийстве Веры Пехтелевой Суд в Кемерове приговорил 5 полицейских к условным срокам по делу Веры Пехтелевой

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Заводский районный суд Кемерова вынес приговор пятерым сотрудникам полиции за халатность в деле об убийстве студентки Веры Пехтелевой. Двух правоохранителей и одного диспетчера приговорили к 2 годам лишения свободы условно, двух диспетчеров — к 1,5 года. «360» показал кадры оглашения вердикта.

В ночь убийства в январе 2020 года 44-летний бывший начальник смены и 42-летний бывший старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» находились на посту, 24-, 37- и 32- летние сотрудницы принимали вызовы. Они получили сигнал о том, что в квартире в Ленинском районе происходила драка и женщина просила о помощи.

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Заявку зарегистрировали, но не выехали на место. На повторный звонок отреагировали так же, а в УВД Кемерова сообщили, что для этого не хватало свободных групп задержания. В результате погибла 23-летняя студентка Вера Пехтелева, убийцу задержали на месте преступления и приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Правоохранителей признали виновными по части второй статьи 293 Уголовного кодекса России «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Двух полицейских и одного диспетчера приговорили к двум годам условно, остальных фигуранток дела — к 1,5 года условно. Всем назначили испытательный срок на один год и запрет в течение двух лет работать на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Каждого из них обязали возместить по 30 тысяч рублей морального ущерба, в общей сложности 150 тысяч рублей. Дядя и отец убитой также получат по миллиону рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу.