Парень студентки Веры Пехтелевой показал, как убивал ее. Видео

Видео следственных действий на месте убийства студентки Веры Пехтелевой в Кемерове с обвиняемым в преступлении Владиславом Канюсом появилось в распоряжении «360». Молодой человек заявил, что первой его начала бить девушка.

Молодой человек рассказал, что в тот вечер они распивали спиртное. У них были пиво, настойка и водка. Оба были пьяные. Пили до четырех часов утра. Конфликт начался с того, что девушка ударила его рукой по лицу. По словам обвиняемого, она также несколько раз ударила его ногой в область паха. Он заявил, что Пехтелева была недовольна тем, что он заподозрил ее в изменах.

Все это время они продолжали выяснять отношения. Канюс заявил, что первые два часа не бил девушку. Когда он начал избивать ее, то наносил удары по лицу. Вера ударилась головой о шкаф и упала. После этого потеряла сознание. А что было дальше, он не помнит.

На допросе перед этим подозреваемый рассказал, что Пехтелева кричала, он обмотал ей вокруг шеи провод и натянул. Так держал около двух минут. Она потеряла сознание, но при этом еще дышала. Потом он отошел, а когда вернулся, то дыхания уже не было. После этого он попытался покончить с собой.

Убийство произошло в январе 2020 года. По версии следствия, Канюс нанес Пехтелевой не менее 50 ударов. Дело приобрело общественный резонанс после того, как стало известно, что полицейские не приехали на вызов соседей, которые несколько раз звонили и сообщали о криках за стеной. Против двух сотрудников полиции завели дело о халатности, но позже решили ужесточить статью. Канюса судят по статье «Убийство». Но родственники убитой требовали переквалифицировать дело на статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Предположительно, Пехтелева собиралась расстаться и в тот роковой день вернулась в квартиру, в которой они с Канюсом жили, чтобы забрать свои вещи.