Отец Веры Пехтелевой заявил, что просил бы для ее убийцы смертной казни

Отец студентки Веры Пехтелевой, которую жестоко убили в Кемерове, попросил отправить обвиняемого по делу Владислава Канюса в тюрьму пожизненно. Евгений Пехтелев признался «360», что жалеет об отсутствии в России смертной казни.

Мужчина выразил надежду на справедливое наказание для Канюса и напомнил, что преступление он совершил с особенной жестокостью.

«Ожидаю справедливого наказания от суда — пожизненное заключение убийце, который <…> длительное время убивал, истязал, насиловал мою дочь. <…> Жалко, что сейчас нет смертной казни, расстрела, а так бы попросил бы его», — подчеркнул Пехтелев.

Он подтвердил, что обвиняемый ведет себя на судебных заседаниях агрессивно и вызывающе по отношению к гособвинению, прокуратуре, суду и потерпевшей стороне.

«Сразу видно, что он совершенно не раскаивается, потому что сидит в тепле, под охраной конвоя, кушает хорошо, ему предоставили адвоката за бесплатно, за деньги наших налогоплательщиков. Все условия созданы для него, поэтому он себя так и ведет», — заявил отец убитой студентки.

Пехтелев также обратился с просьбой к региональному следственному управлению привлечь к уголовной ответственности не приехавших на вызов соседей полицейских, в том числе из старшего руководящего состава.

«Статья 293 часть 2 предусматривает шесть лет лишения свободы. Эти шесть лет я и прошу для них, потому что никто из них не раскаялся, не признал своей вины и продолжил работу в органах», — заключил отец Веры Пехтелевой.