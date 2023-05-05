Криминал 05 мая 2023, 21:19 Полицейские начали проверку по факту массовой драки в Волгограде Полиция организовала проверку после драк в двух районах Волгограда Pixabay

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Вечером 4 мая в Ворошиловском и Советском районах Волгограда случились драки, сообщило агентство «Высота 102». Полицейские организовали проверку, сейчас правоохранители устанавливают личности участников столкновений.

Сначала дерущихся заметили у дома 74 на Университетском проспекте в Советском районе. Судя по кадрам, имеющимся в распоряжении издания, в потасовке приняли участие несколько десятков человек.

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«Часть из этой группы скрывала лица масками. Там были достаточные взрослые люди, на вид лет 30-35 <…> Как только появились полицейские, участники потасовки разбежались кто куда», — рассказал очевидец Виктор Моисеев.

Вторая драка случилась в Ворошиловском районе городе. Возле торгового центра вновь схлестнулись молодые люди в медицинских масках. В пресс-службе МВД по Волгоградской области журналистам рассказали, что конфликт имел бытовой характер. Полиция организовала проверку.

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