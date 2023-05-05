Криминал 05 мая 2023, 17:59 Суд отправил под стражу второго обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа Прокуратура Москвы: суд арестовал второго обвиняемого в нападении на баскетболиста Шведа

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Суд заключил под стражу второго обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила московская прокуратура в Telegram-канале.

«Суд заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА», — заявили в прокуратуре.

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Арестованному обвиняемому 20 лет. В суде он возражал против заключения под стражу.

Суд также арестовал 19-летнего фигуранта дела об избиении Шведа. Оба обвиняемых, для которых избрали меру пресечения, пробудут под стражей до 2 июля.

На баскетболиста напали у ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Несколько человек избили защитника ЦСКА. После этого Швед оказался в больнице с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

МВД сообщило о задержании троих подозреваемых в нападении на спортсмена 3 мая. В суде обвиняемые отказались признавать вину.