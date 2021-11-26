Пойманному после погони со стрельбой наркоторговцу грозит не менее десяти лет тюрьмы

Лихачу, который пытался сбежать от полиции на BMW с простреленными колесами, может грозить как минимум 10 лет лишения за хранение и транспортировку наркотиков. Несколько килограммов запрещенных веществ было найдено на заднем сиденье его иномарки после задержания.

О возможном наказании для злоумышленника «360» рассказал адвокат Сергей Черский. Специалист отметил, что санкции для задержанного будут определяться по совокупности допущенных им преступлений.

С учетом того, что он спровоцировал погоню, ему грозит привлечение к ответственности за невыполнение законных требований сотрудников полиции, вдобавок к этому он перевозил мешок с наркотиками. Черский уточнил, что на срок повлияют вид веществ и их вес.

По предварительным данным, речь идет о нескольких килограммах, а это уже особо крупный размер. За такое преступление предусматривается минимум 10 лет тюрьмы. Помимо этого, будет учитываться и то, что лихач спровоцировал ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

По данным МВД, машину наркоторговца смогли заблокировать на 35-м километре Симферопольского шоссе. Во время задержания злоумышленника ранили в шею. По информации Telegram-канала Mash, в машине у него нашли шесть килограммов мефедрона.