Шесть экипажей ДПС устроили погоню со стрельбой за наркоторговцем на МКАД

Сразу шесть экипажей ДПС устроили погоню за водителем на BMW на МКАД. Лихач успел протаранить пять автомобилей и пытался скрыться, несмотря на простреленные колеса.

По данным источника «360», ДТП произошло на 30-м километре МКАД. В результате одна машина загорелась. Данных о пострадавших правоохранителям не поступало.

По словам очевидцев, в погоне за BMW участвовали как минимум шесть экипажей полиции.

Telegram-канал Baza уточнил, что по колесам машины нарушителя стреляли, но он не останавливался, продолжая мчать на спущенных шинах. В итоге его удалось задержать на Варшавском шоссе.

Источник Baza уточнил, что водителя ранили в шею. В настоящее время его везут в больницу. По данным Telegram-канала, при осмотре иномарки был обнаружен пакет с неизвестным веществом.

Источник Telegram-канала Mash сообщил, что в пакете находилось шесть килограммов мефедрона. Беглец, по предварительным данным, занимался наркоторговлей. Собеседник Mash отметил, что погоня началась, когда его пытались задержать. Сейчас его состояние удовлетворительное.

В пресс-службе московского главка МВД «360» сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося.