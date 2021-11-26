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    26 ноября 2021, 15:33

    Шесть экипажей ДПС устроили погоню со стрельбой за наркоторговцем на МКАД

    Алла Морген, Иван Степанов, Ольга Назаркина

    Сразу шесть экипажей ДПС устроили погоню за водителем на BMW на МКАД. Лихач успел протаранить пять автомобилей и пытался скрыться, несмотря на простреленные колеса.

    Шесть экипажей ДПС устроили погоню со стрельбой за наркоторговцем на МКАД

    По данным источника «360», ДТП произошло на 30-м километре МКАД. В результате одна машина загорелась. Данных о пострадавших правоохранителям не поступало.

    По словам очевидцев, в погоне за BMW участвовали как минимум шесть экипажей полиции.

    Telegram-канал Baza уточнил, что по колесам машины нарушителя стреляли, но он не останавливался, продолжая мчать на спущенных шинах. В итоге его удалось задержать на Варшавском шоссе.

    Источник Baza уточнил, что водителя ранили в шею. В настоящее время его везут в больницу. По данным Telegram-канала, при осмотре иномарки был обнаружен пакет с неизвестным веществом.

    Источник Telegram-канала Mash сообщил, что в пакете находилось шесть килограммов мефедрона. Беглец, по предварительным данным, занимался наркоторговлей. Собеседник Mash отметил, что погоня началась, когда его пытались задержать. Сейчас его состояние удовлетворительное.

    В пресс-службе московского главка МВД «360» сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося.