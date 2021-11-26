Задержание наркоторговца после погони на МКАД попало на видео

Задержание наркоторговца, которого поймали после погони со стрельбой на Московской кольцевой автодороге, попало на видео. Судя по кадрам, лихач пытался сбежать, но его смогли остановить полицейские.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что BMW злоумышленника заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Мужчину ранили и задержали.

По ее данным, погоня за ним началась после того, как он после остановки машины на внутренней стороне МКАД отказался предъявить документы и попытался скрыться от инспекторов ДПС.

«Машина начала движение, совершая столкновения с другими транспортными средствами, одно из которых загорелось. В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие», — уточнила Волк.

При осмотре иномарке правоохранители обнаружили на заднем сиденье три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетических наркотиков. По данному факту будет принято процессуальное решение, добавил представитель ведомства.

По информации Telegram-канала Mash, в BMW нашли почти шесть килограммов мефедрона. Водитель иномарки, по предварительным данным, занимался наркоторговлей. Он получил ранение в шею. На место была вызвана скорая помощь.