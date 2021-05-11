Появилось видео с места стрельбы в Казани. По предварительным данным, двое стрелков убили девять человек, среди которых восемь школьников.

Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. В учебное заведение проник 19-летний Ильназ Галявиев с напарником. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них четверо в реанимации. Девять человек погибли, среди них восемь школьников и одна учительница. По данным источника «360», знакомого с ситуацией, учительницу застрелили на глазах у первоклассников.

Нападавшего Ильназа Галявиева задержали. По информации Baza, он окончил школу №175 четыре года назад. Сейчас учится в колледже на IT-специалиста. Его отец заявил, что парень не религиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал.

Во время задержания он заявил, что заложил бомбу у себя дома. По данным Mash Iptash, в квартире одного из нападавших произошел взрыв, там находилась мама парня. Людей эвакуируют из дома.