Число погибших при стрельбе в школе №175 в Казани достигло девяти. Еще четыре человека экстренно госпитализированы.

Новые данные о погибших и пострадавших сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики. Ранее было известно о семи погибших: учителе и шести восьмиклассниках.

По предварительным данным, нападение на школу организовали двое подростков. Во время стрельбы в здании также прогремел взрыв. Один из стрелков задержан. По неподтвержденной пока информации, ему 19 лет. Его зовут Ильназ. Полиции он сообщил, что у него дома заложена бомба.

Данные о его подельнике пока разнятся. Ряд СМИ сообщил о том, что он погиб. Однако позже появилась информация, что молодой человек находится на четвертом этаже школы.

Ученики и сотрудники учебного заведения эвакуированы. На месте работают полиция, спецслужбы, МЧС, бригады скорой помощи. В скором времени сюда прибудет президент Татарстана Рустам Минниханов.