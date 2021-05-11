Источник: учительницу застрелили на глазах первоклашек в казанской школе

Во время стрельбы в казанской школе № 175 на улице Файзи убили учительницу начальных классов. Это произошло на глазах у первоклашек, сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

«На школу напали, по всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», — сообщил он «360».

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибших не менее девяти человек, среди них восемь детей и учитель. По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших достигло 12, четверо из них находятся в реанимации.

Полиция задержала стрелка. Telegram-канал Baza написал, что его зовут Ильназ, ему 19 лет. При задержании он заявил, что у себя дома заложил бомбу. Life сообщил, что силовики заблокировали второго нападавшего на четвертом этаже школы.

Стрельба в одной из казанских школ произошла утром 11 мая. Стрелков было двое. Многие дети выпрыгивали из окон школы, чтобы спастись от нападавших, другие пытались спрятаться в школе.