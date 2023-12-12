Криминал 12 декабря 2023, 22:25 Появилось видео, на котором расстрелявшая одноклассников брянская школьница идет в школу в последний раз Regnum: камеры зафиксировали путь брянской школьницы за 10 минут до расстрела РИА «Новости»

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Камера видеонаблюдения зафиксировала путь брянской школьницы, которая 7 декабря расстреляла одноклассников из отцовского ружья. Видео опубликовало ИА Regnum.

На кадрах видно, что девочка спокойно идет в школу со своей сестрой-близнецом. Девочки вышли из арки дома, в котором живут. Они обе прогуляли первый урок и пошли ко второму, на урок биологии.

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Оружие, замотанное в миллиметровую бумагу, точит из пакета для сменной обуви. Ружье весит около трех килограммов, и на кадрах видно, как восьмиклассница перекладывает пакет со «сменкой» из одной руки в другую. Школьница вела себя как обычно, ее сестра ничего не заподозрила. Она пошла на урок, а чуть позже туда вошла девочка с уже заряженным ружьем. Она выстрелила в одноклассницу, потом еще несколько раз в других детей. Затем застрелилась сама.

Следствие возбудило несколько уголовных дел, в том числе в отношении отца стрелявшей девочки. Его обвинили в халатности при хранении оружия, а чуть позже — в доведении несовершеннолетнего до самоубийства.