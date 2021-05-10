Рr-Директор «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Директор футбольного клуба «Спартак» по связям с общественностью Антон Фетисов попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Как сообщил источник «360», врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Госпитализировали Фетисова в понедельник, 10 мая на востоке Москвы.

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» заявил, что Фетисов стал жертвой нападения неизвестных.

«Детали сейчас выясняются. Открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет пока не можем сказать», — подчеркнул он.

По его словам, пострадавший Фетисов находится в стабильном состоянии. Клуб находится с ним постоянно на связи.

«Мы общались сегодня в течении дня. Не очень продолжительный разговор был. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул Кулемин.

По данным СМИ, именно из-за попадания в больницу Фетисов пропустил домашний матч «Спартака» против «Химок» в рамках Российской премьер-лиги.