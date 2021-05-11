СМИ раскрыли детали нападения на пиар-директора «Спартака»

Неизвестные напали и избили директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Все произошло, по предварительным данным, около бара Jeremy’s на востоке Москвы.

По данным РЕН ТВ со ссылкой на источник, неизвестный ударил Фетисова кулаком в лицо, после чего тот упал. Это произошло возле входа в заведение. В результате драки представитель футбольного клуба попал в одну из клиник Москвы. Медики диагностировали пострадавшему ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Фетисов сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отметил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

Фетисова госпитализировали в понедельник, 10 мая. Как сообщал тогда источник «360», pr-директор «Спартака» попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Кулемин в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» заявил, что сейчас пока нельзя сказать, связано ли нападение с профессиональной деятельностью Фетисова или нет.