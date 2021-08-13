Появилось видео дома, где мужчина удерживал 13-летнюю девочку после убийства ее родственников

Появилось видео дома, где мужчина удерживал 13-летнюю девочку. Его также подозревают в убийстве семьи школьницы.

Житель Тайшета удерживал девочку после того, как, по предварительным данным, убил ее 74-летнюю бабушку и 48-летнего дядю. Школьнице удалось отправить SMS однокласснице с просьбой о помощи. Она написала, что ее удерживает в доме на улице Гагарина неизвестный мужчина. Мама одноклассницы тут же обратилась в полицию.

Девочку освободили, однако в подполе полицейских ждала еще более страшная находка — трупы родственников школьницы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

В прокуратуре региона сообщили, что начали проверки всех уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Иркутской области, которые ответственны за контролем освобожденных условно-досрочно. Об этом сообщил старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

Задержанный ранее сидел в тюрьме за совершение тяжкий преступлений, в том числе и за убийство.

Мать девочки лишена родительских прав, ее воспитывала убитая бабушка. Школьнице справиться с травмой помогают психологи.

Ранее полиция Алтайского края задержала мужчину, который несколько дней удерживал в своем подвале 12-летнюю школьницу. Он 10 дней скрывался от следствия.