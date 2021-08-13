Убийца удерживал девочку после расправы над родственниками в Приангарье. Ее спасло SMS

В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве двух людей. Он также удерживал 13-летнюю девочку. Спасти ее помогло SMS подруге. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Накануне полицейские получили заявление от женщины. Она сообщила, что на телефон ее дочери пришло SMS от одноклассницы с призывом о помощи.

В сообщении было сказано, что ее удерживает малознакомый мужчина в помещении по улице Гагарина. На место происшествия оперативно выехали полицейские. Они освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого.

Позже сотрудники в подполье сарая обнаружили убитых родственников девочки — 74-летнюю бабушку и ее 48-летнего сына. Было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета. Он проходит подозреваемым по статье «Убийство двух лиц».

«Прибывшие на место преступления следователи СК зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления (молоток), а также иные предметы, интересующие следствие. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство. Мама девочки была лишена родительских прав, и опекуном ребенка являлась бабушка.

Следователи также проверят выполнение должностных обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства по контролю за семьей пострадавших. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Сейчас с девочкой работают психологи, следователи организовали прохождение реабилитации в медицинском учреждении. Расследование уголовных дел продолжается.