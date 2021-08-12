Удерживавшего несколько суток алтайскую школьницу задержали

Полицейские задержали предполагаемого похитителя алтайской школьницы. Сейчас его везут на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, его задержали в Алтае. В ближайшее время его конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий. Мужчина сам отпустил 12-летнюю девочку спустя двое суток. От полиции он скрывался 10 дней. Похищенную в селе под Бийском девочку искали более 300 человек. Сначала родители пытались найти свою дочь сами.

Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома и не вернулась. По предварительным данным, мужчина выслеживал девочку порядка месяца. Потом он увидел ее, толкнул, связал руки и ноги, засунул в мешок, отвез к себе домой и запер в подвале . По словам главы села, из которого родом похититель, задержанный всегда был замкнутым и жил сам по себе.