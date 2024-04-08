Эксклюзив 08 апреля 2024, 16:28 Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Подмосковье Появились новые кадры с места нападения на полицейских в Щелкове

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В городском округе Щелково неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении «360» появилось новое видео с места ЧП.

На кадрах видно, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

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Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в поселке Фряново. Прохожий увидел двух правоохранителей без сознания, один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации источника «360», пули попали в тело и руку погибшему силовику. Всего неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее стало известно, что неизвестные напали на четверых полицейских. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина уточняла, что полицейские в момент стрельбы пытались задержать наркосбытчика. В настоящее время идет розыск подозреваемых.