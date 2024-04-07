Криминал 07 апреля 2024, 19:49 Появились первые фото с места нападения на полицейских в Щелкове Прокуратура показала фото с места нападения на полицейских в Щелкове Прокуратура Московской области/Telegram-канал

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Прокуратура Московской области опубликовала кадры с места нападения на полицейских в городском округе Щелково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехал щелковский городской прокурор Иван Денисов.

Прокуратура будет следить за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Прокуратура Московской области/Telegram-канал

По предварительным данным, 7 апреля около 17:00 прохожий нашел сотрудников правоохранительных органов без сознания около СНТ «Озон». Оба мужчины были ранены, один из полицейских позже скончался.

Предположительно, житель поселка Новые Вешки открыл стрельбу по силовикам. Подозреваемого в нападении объявили в розыск.