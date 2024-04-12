Криминал 12 апреля 2024, 00:25 Появились кадры задержания планировавшей теракт в Донецке группы ФСБ показала кадры задержания иностранцев, планировавших теракт в Донецке

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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания участников террористической ячейки, готовившей теракт в Донецке. Центр общественных связей ведомства поделился видео с «360».

Шестерых граждан одной из стран Центральной Азии задержали в четверг 11 апреля по подозрению в подготовке к теракту. Установлено, что группа общалась с украинскими координаторами. После совершения теракта в России преступники собирались скрыться в Турции, а потом перебраться на Украину.

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Ранее ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве. Уроженец одной из стран Средней Азии планировал взорвать одну из московских синагог во время массового мероприятия.

Когда сотрудники спецслужб вычислил личность злоумышленника, он оказал им вооруженное сопротивление. Преступника нейтрализовали ответным огнем. В квартире подозреваемого обнаружили взрывчатые вещества.