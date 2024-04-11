Криминал 11 апреля 2024, 22:42 ФСБ показала кадры из квартиры боевика, планировавшего теракт в Москве

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Федеральная служба безопасности показала видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в одной из московских синагог. Центр общественных связей ведомства поделился этими кадрами с «360».

В квартире предполагаемого террориста сотрудники ФСБ нашли и изъяли самодельное взрывное устройство.

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Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве. По сообщению ведомства, уроженец одной из стран Средней Азии планировал устроить взрыв в одной из московских синагог во время массового мероприятия.

Злоумышленник проводил разведку — изучал местность возле синагоги. Когда на него вышли сотрудники спецслужб, он оказал им вооруженное сопротивление. Преступника нейтрализовали ответным огнем. В квартире подозреваемого нашли взрывчатые вещества.

До прибытия в Москву 22-летний подозреваемый отбывал тюремный срок у себя на родине. В тюрьме он связался с людьми, осужденными за террористическую деятельность.