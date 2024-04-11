Криминал 11 апреля 2024, 21:32 ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве ФСБ предотвратила нападение террориста на синагогу в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность иностранца, который планировал теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Об этом RT сообщили в пресс-службе центра общественных связей спецслужбы.

«Уроженец одной из стран Средней Азии планировал совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», — отметили в сообщении.

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В ходе оперативных мероприятий стало известно, что 22-летний мужчина, отбывая у себя на родине тюремный срок, связался с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера.

После освобождения мужчина приехал в Москву и стал изучал местность возле одной из столичных синагог, чтобы в последующем совершить теракт.

Сотрудники ФСБ установили местонахождение иностранца, который оказал им вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали ответным огнем. По месту проживания погибшего нашли взрывчатые вещества.

Ранее трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи.