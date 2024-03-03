Важное 03 марта 2024, 13:20 Режим КТО сняли в ингушском Карабулаке Власти Ингушетии сообщили об отмене режима КТО в Карабулаке НАК РФ

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Режим контртеррористической операции сняли в Карабулаке днем 3 марта. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале правительства Ингушетии.

Режим КТО действовал с 19:30 2 марта на части территории города, ограниченной улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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С 12:45 3 марта его отменили приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия. Также отменены все временные ограничения, которые действовали во время проведения КТО.

В ходе операции спецназ ФСБ ликвидировала шесть боевиков. Их личности предварительно установлены, сообщали ранее в Национальном антитеррористическом комитете.

По имеющимся данным, бандиты были приверженцами ИГИЛ*, а также причастны к ряду тяжелых преступлений, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех полицейских в марте 2023-го.

*ИГ/ «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.