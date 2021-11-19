Появились кадры ареста Самсонова, обвиненного в развращении ребенка

Депутата от КПРФ Артема Самсонова, которому предъявили обвинение в развращении мальчика, арестовали в пятницу. Видео публикует «360».

На нем видно, как Самсонова выводят из подъезда несколько полицейских, затем его сажают в полицейскую машину.

Ранее стало известно, что суд в Приморском крае заключил депутата под стражу. Под арестом он проведет два месяца. В отношении него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следствие считает, что депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов два года назад в пансионате показал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и объяснил школьнику, зачем эта вещь нужна.

Самсонов отрицает обвинения в свой адрес, он заявил, что его оклеветали. В знак протеста он объявил голодовку. Защита намерена обжаловать его арест. Адвокат парламентария Наталья Касилова будет просить о домашнем аресте.