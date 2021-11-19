Суд Приморья заключил под стражу депутата Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка

Суд в Приморском крае заключил под стражу депутата от КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в развращении ребенка. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Следственного управления Следственного комитета России по Приморью.

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства. В отношении Самсонова возбудили уголовное дело.

По версии следствия, все произошло два года назад, когда Самсонов приехал в пансионат. Там он, предположительно, разговаривал с одиннадцатилетним ребенком и показал ему предмет интимного характера, подробно объяснив, что это такое и зачем нужно.

Сам Самсонов категорически отрицает все обвинения и считает, что его просто оклеветали. Его задержали 17 ноября и оставили в следственный отдел. В знак протеста практически сразу после задержания он объявил голодовку. Сейчас он утверждает, что вообще не знает этого мальчика.