Молодой человек и девушка, которых нашли мертвыми в отеле Албании, были помолвлены. Они приехали на отдых с родителями невесты, после поездки собирались пожениться. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, семья погибла от удушения, при этом неизвестно, ходили ли они в парилку. Издание уточнило, что у мамы девушки было онкологическое заболевание, совершать банные процедуры ей было нельзя. Родные погибших заявили, что у семейства не было вредных привычек.

Также обсуждается версия, что люди могли погибнуть из-за отравления хлором. Якобы они хотели поплавать в бассейне, который до этого почистили хлором. Точную причину смерти россиян установят после вскрытия.

Ранее стало известно, что четырех граждан РФ нашли мертвыми в одной из албанских гостиниц. Сообщение о смерти россиян подтвердили в посольстве России в Албании. Раскрыты и их имена: погибшие — Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Решается вопрос об отправке тел на родину.