Подростка из Кандалакши арестовали после попытки убийства ребенка

Суд арестовал 15-летнего подростка из Мурманской области. Следствие считает, что он попытался убить мальчика, а затем закопал в снег. Сейчас с ребенком все в порядке, а школьник проведет ближайшее время под стражей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР, подростка обвинили в покушении на убийство ребенка и арестовали на два месяца. Такое решение вынес суд.

По информации следствия, школьник и раньше отличался отрицательными характеристиками. 21 февраля подросток избил 11-летнего мальчика, а затем попытался задушить. Вскоре ребенок потерял сознание, а мучитель подумал, что тот умер. Школьник закопал свою жертву в снег.

Мальчика нашли в сугробе взрослые, которые вызвали скорую. Медики оказали всю необходимую помощь, и сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Против подростка возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство и задержали. Омбудсмен по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал, что школьника в Кандалакше все знают, но не с положительной стороны. Подросток «известен в городе как правонарушитель с тяжелым послужным списком». При этом омбудсмен пообещал выяснить, почему именно школьник решил убить мальчика.