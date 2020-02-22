Подросток из Кандалакши пытался убить ребенка и закопал его в снег

В Кандалакше (Мурманская область) произошло ЧП. 15-летний подросток избил и пытался задушить мальчика, который младше его на четыре года. Когда малолетний агрессор подумал, что мальчик умер, он закопал его в снег. Все обошлось — мальчик выжил. А тогда он просто потерял сознание.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, инцидент произошел 21 февраля на улице Новой в Кандалакше. Закопанного в снег мальчика нашли взрослые. Они вызвали скорую помощь. Медики отвезли ребенка в больницу и оказали всю необходимую помощь. Пострадавший сейчас в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. На теле у него нашли следы побоев.

Против подростка возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Нападавший сейчас в полиции. Следователи попросят суд арестовать его. Характеристики у подростка отрицательные, а с ребенком он обошелся очень жестоко. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства и нюансы произошедшего.