«Тяжелый послужной список»: омбудсмен рассказал о попытавшемся убить ребенка мурманском подростке

Подросток чуть не убил и закопал в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше. Он оказался правонарушителем со стажем. В городе с населением 30 тысяч человек о нем знают многие.

«Я уже связался с комиссией по делам несовершеннолетних, этот подросток известен в городе как правонарушитель с тяжелым послужным списком. В Кандалакше его фамилия на слуху у всех», — приводит РИА «Новости» слова омбудсмена по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана.

Он добавил, что применить к агрессивному подростку применить стандартные меры нельзя по причинам «медицинского характера». Коган отметил, что начал заниматься этим делом. Он намерен выяснить, почему подросток хотел убить мальчика. Правозащитник пообщается родителями пострадавшего ребенка и побывает в школе, где он учится.

Ранее стало известно, что 15-летний подросток избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, малолетний агрессор подумал, что он умер и закопал его в снег. Несостоявшегося убийцу задержали. Следствие попросит суд арестовать его.