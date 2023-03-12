Криминал 12 марта 2023, 17:19 Подозреваемый в убийстве в кафе в Подольске написал явку с повинной СК: житель Подольска написал явку с повинной по делу об убийстве мужчины в кафе Пресс-служба Следственного комитета

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Подозреваемый в убийстве 23-летнего молодого человека в подольском кафе написал явку с повинной, сообщили в пресс-службе СК по Московской области. Там уточнили, что уже задержали местного жителя 1995 года рождения.

Следователь задержал местного жителя, написавшего явку с повинной. В этом документе подольчанин рассказал об обстоятельствах случившегося. Правоохранители продолжают работать с ним.

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«По данным следствия, между двумя посетителя заведения возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся», — отметили в СК.

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Криминалисты работают на месте убийства. Сотрудники ведомства назначили экспертизы и начали допрашивать свидетелей преступления. В Следственном комитете подчеркнули — упомянутый в ряде СМИ хоккеист ХК «Сочи» не причастен к совершенному преступлению.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба сообщила, что игрок команды, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем не имеет никакого отношения к убийству в Подольске. Сам спортсмен добавил, что находится на сборах ХК «Сочи».