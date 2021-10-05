Подозреваемый в убийстве студенток в Гае признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, в ходе допроса признал свою вину. Об этом в пресс-службе Гайского городского суда сообщили ТАСС.

Обвинение предполагаемому убийце еще не предъявлено. Мужчину допрашивали как подозреваемого. Задержанный в присутствии адвоката признал свою вину и раскаялся.

«По обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания», — сказали в суде.

СМИ ранее сообщили, что на допросе подозреваемый заявил о своей невменяемости. Он рассказал, что в тот роковой день девушки пригласили его в гости, а что произошло потом, он не помнит. Якобы он никого не хотел убивать.

Тройное убийство было совершено в Гае 30 сентября. Тела двух девушек нашли в обгоревшей квартире, еще одно — недалеко от дома. Все трое были студентками медицинского колледжа. На месте преступления изъяли кухонный нож. Подозреваемого в убийстве задержали 3 октября. Им оказался 30-летний уроженец Орска, ранее судимый за убийство. В Гае он проживал вместе с женой и дочерью.