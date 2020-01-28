Ростовского депутата с женой могли убить во время ограбления

«Предварительная версия — ограбление», — сообщил собеседник.

Коллега Алабушева в Заксобрании Вячеслав Василенко заявил, что убийство депутата не связано с его профессиональной деятельностью.

28 января тела Андрея и Ольги Алабушевых со множественными рублеными ранами были найдены в собственном доме.

СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«…Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного срока», — говорится в сообщении.