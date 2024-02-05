05 февраля 2024, 12:06
Подозреваемый в убийстве российского бойца ММА рассказал о преступлении
СК: подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева показал, где спрятал оружие
Подозреваемый в убийстве 21-летнего бойца ММА Магомеда Мутаева показал место, в котором спрятал оружие. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Дагестану.
«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя», — уточнили в ведомстве.
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Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах убийства, в том числе каким образом он совершил преступление. Также задержанный показал место, где хранил оружие.
Имя задержанного уроженца Кумторкалинского района следствие не раскрыло. Бойца ММА Мутаева расстреляли в ночь на 1 февраля на Гапцахской улице в Махачкале. Предварительно известно, что нападавший сделал не менее семи выстрелов. Боец скончался по пути в больницу от полученных травм.
Информация о задержании подозреваемого появилась уже 3 февраля. Его обнаружили полицейские в Хасавюртовском районе.
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